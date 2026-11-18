В Москве за торговлю людьми ради органов на 12 лет осужден гражданина Израиля

По делу о торговле людьми ради органов осужден гражданин Израиля Вольфман В Москве за торговлю людьми ради органов на 12 лет осужден гражданина Израиля

Москва18 ноя Вести.Гражданин Израиля Борис Вольфман приговорен к 12 годам лишения свободы по делу о торговле людьми для органов. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

Басманный районный суд города Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего гражданина иностранного государства Бориса Вольфмана. Он признан виновным по п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, пп. "а", "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ… Суд приговорил Вольфмана к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По данным следствия, в 2006-2008 годах фигурант состоял в международной ОПГ, торговавшей людьми ради продажи органов. Преступники подыскивали потерпевших, чаще всего тех, кто находился в трудной жизненной ситуации, убеждали в безопасности процедуры и везли в частную клинику в Приштине, где почки изымали для пересадки иностранцам. Доноры, среди которых есть трое россиян, получали тяжкий вред здоровью.

Согласно материалам уголовного дела, Вольфман участвовал в организации транспортировки, размещении и медицинском обследовании потерпевших перед операцией. Стоимость одной сделки оценивалась в 80 тысяч евро, деньги распределялись между всеми членами банды.