Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту стрельбы по зданию ТЦ

По факту стрельбы по ТЦ во Владивостоке возбуждено уголовное дело Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту стрельбы по зданию ТЦ

Москва23 окт Вести.Уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества возбуждено по факту стрельбы по зданию торгового центра в Первореченском районе Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю в MAX.

Представитель ТЦ заявил, что на витражном фасаде торгового центра "Море" обнаружены следы, похожие на выстрелы из пневматического оружия.

Сумма причиненного ущерба составила около 1 160 000 рублей говорится в сообщении

Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, опрашиваются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения.

Как сообщает ГТРК "Приморье", это уже второй раз, когда неизвестные стреляют по фасаду ТЦ. Дирекция объявила, что готова выплатить материальное вознаграждение в размере 1 млн рублей за информацию о вандалах.