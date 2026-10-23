Москва23 октВести.Уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества возбуждено по факту стрельбы по зданию торгового центра в Первореченском районе Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю в MAX.
Представитель ТЦ заявил, что на витражном фасаде торгового центра "Море" обнаружены следы, похожие на выстрелы из пневматического оружия.
Сумма причиненного ущерба составила около 1 160 000 рублейговорится в сообщении
Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, опрашиваются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения.
Как сообщает ГТРК "Приморье", это уже второй раз, когда неизвестные стреляют по фасаду ТЦ. Дирекция объявила, что готова выплатить материальное вознаграждение в размере 1 млн рублей за информацию о вандалах.