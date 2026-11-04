Суд взыскал с бизнесмена Чекменева и его семьи около 3 млрд рублей

По иску ФНС с бизнесмена Чекменева и его семьи взыскано около 3 млрд рублей Суд взыскал с бизнесмена Чекменева и его семьи около 3 млрд рублей

Москва4 ноя Вести.В Москве Хамовнический суд удовлетворил иск ФНС и взыскал с бизнесмена Анатолия Чекменева и его семьи около 3 млрд рублей. Данные со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает ТАСС.

Хамовнический районный суд города Москвы 3 ноября 2026 года завершил рассмотрение гражданского дела по иску ФНС России и взыскал солидарно с Чекменева А. Н., Чекменева М. А., Чекменева К. А., Чекменевой И. А., Чекменевой Е. А., Семикашева А. М., Лымарь М. А., АО "Объединенная промышленная компания", ООО "Техпромлит", ООО "РГМ-центр", АО "РГМ-центр" ущерб в размере 2 827 406 979,89 рублей... говорится в документе

По материалам суда, ответчики реализовали схему уклонения от уплаты налогов с использованием подконтрольных юридических лиц.

В 2006 году Чекменева обвинили в мошенничестве, легализации преступных доходов и преднамеренном банкротстве ОАО "Рудгормаш", было возбуждено уголовное дело.