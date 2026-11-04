"Победа": неисправный борт совершал технический перелет без пассажиров "Победа" опровергла информацию о пассажирах на борту неисправного самолета

Москва4 ноя Вести.На борту самолета авиакомпании "Победы", у которого отказал двигатель при заходе на посадку в Москве, не было пассажиров, выполнялся технические перелет. Об этом заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в салоне Boeing 737-800, летевшего из Минска во Внуково, отказал двигатель при заходе на посадку, в салоне якобы находились пассажиры.

В связи с некорректной информацией, опубликованной в ряде Telegram-каналов, считаем необходимым разъяснить обстоятельства события с воздушным судном авиакомпании "Победа". 1 ноября самолет авиакомпании выполнял технический перегон из Минска в Москву без клиентов на борт говорится в сообщении

Отмечается, что во время полета экипаж сообщил о неисправности одного из двигателей. Посадку в аэропорту Внуково прошла благополучно.

После посадки технические специалисты провели устранили неисправность. Воздушное судно было допущено к дальнейшим полетам, сообщили в "Победе".