Москва4 нояВести.На борту самолета авиакомпании "Победы", у которого отказал двигатель при заходе на посадку в Москве, не было пассажиров, выполнялся технические перелет. Об этом заявили в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в салоне Boeing 737-800, летевшего из Минска во Внуково, отказал двигатель при заходе на посадку, в салоне якобы находились пассажиры.
В связи с некорректной информацией, опубликованной в ряде Telegram-каналов, считаем необходимым разъяснить обстоятельства события с воздушным судном авиакомпании "Победа". 1 ноября самолет авиакомпании выполнял технический перегон из Минска в Москву без клиентов на бортговорится в сообщении
Отмечается, что во время полета экипаж сообщил о неисправности одного из двигателей. Посадку в аэропорту Внуково прошла благополучно.
После посадки технические специалисты провели устранили неисправность. Воздушное судно было допущено к дальнейшим полетам, сообщили в "Победе".