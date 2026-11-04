У самолета "Победы" отказал двигатель при заходе на посадку в Москве

SHOT: двигатель отказал у самолета "Победы" в небе над Москвой У самолета "Победы" отказал двигатель при заходе на посадку в Москве

Москва4 ноя Вести.Двигатель отказал у самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" при заходе на посадку в Москве, пишет SHOT.

По информации канала, борт летел из Минска во Внуково.

Во время захода на посадку на высоте около 1,5 километров у самолета сам выключился один из двигателей. Перед этим у него резко упали обороты. В кабине пилотов сразу же сработала сигнализация, оповещающая о неполадке говорится в сообщении

Экипаж поддал сигнал срочности, после чего продолжил посадку. Приземление прошло в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал.