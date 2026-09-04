Почему японцы не спешат отказываться от барабанных тормозов: дешево и ресурсно Японские автопроизводители устанавливают барабанные тормоза из-за цены

Москва4 сен Вести.Японские автопроизводители по-прежнему оснащают заднюю ось многих новых автомобилей барабанными тормозами, несмотря на широкое распространение более эффективных дисковых механизмов. Как выяснил портал "Автовзгляд", главная причина — экономическая выгода и впечатляющий ресурс деталей.

Барабанный узел обходится дешевле в производстве и обслуживании. В отличие от дисковых тормозов, которые требуют периодической очистки суппортов, смазки направляющих и замены уплотнителей, закрытая конструкция барабана практически не нуждается в регулярном уходе. При этом ресурс тормозных колодок достигает 100–150 тысяч километров пробега, а сами барабаны могут выдерживать до 300 тысяч километров — что в два-три раза больше, чем у дисковых аналогов.

Меньшая эффективность барабанных тормозов не становится проблемой, поскольку основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось, где традиционно устанавливаются дисковые механизмы. Задняя система выполняет лишь вспомогательную функцию, и возможностей барабанов достаточно для большинства рядовых ситуаций.

Именно сочетание низкой себестоимости, малых эксплуатационных расходов и долговечности делает эту конструкцию востребованной. Поэтому японские бренды продолжают применять барабанные тормоза на задней оси бюджетных и маломощных моделей, оставляя дисковые только для передних колес.