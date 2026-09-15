"Почта России" снова будет доставлять письма и бандероли в КНДР

"Почта России" возобновит доставку писем в КНДР "Почта России" снова будет доставлять письма и бандероли в КНДР

Москва15 сен Вести."Почта России" возобновит доставку писем, почтовых карточек и бандеролей в КНДР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление госкомпании.

"Почта России" возобновляет доставку писем, почтовых карточек, бандеролей и секограмм в Корейскую Народно-Демократическую Республику следует из сообщения

В 2020 году из-за пандемии коронавируса весь почтовый обмен был прекращен. Доставку посылок в КНДР "Почта России" возобновила в июне 2025 года.

Ранее стало известно, что поток российских туристов в КНДР в 2026 году существенно увеличился по сравнению с предыдущим годом. Как отмечала эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Инна Мухина, у россиян особенно востребованы пляжные туры в популярный курорт на Японском море Вонсан.