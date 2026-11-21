Почти половина опрошенных жителей Германии высказались за переговоры с РФ Welt: 49% опрошенных жителей Германии выступают за переговоры с РФ

Москва21 ноя Вести.Почти половина граждан Германии выступает за скорейшее проведение переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем без предварительных условий. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения для газеты Welt am Sonntag.

По данным исследования, 49% жителей Германии согласны с тем, чтобы переговоры лидеров двух стран состоялись как можно скорее, даже при отсутствии уступок со стороны Москвы.

При этом противоположной точкой зрения поделились 23% опрошенных: по их мнению, переговоры возможны только после уступок со стороны России, даже если из-за этого процесс затянется. Еще 9% участников опроса считают, что Мерцу и Путину пока не следует контактировать. Затруднились с ответом 18% граждан.

Большинство сторонников партии "Альтернатива для Германии" (66%) и избирателей консервативного блока ХДС/ХСС (55%) выступают за скорейший диалог без предварительных условий. Среди поклонников партии "Зеленые" большинство составляют те, кто считает переговоры с российским лидером возможными лишь после предварительных уступок со стороны России.

Наиболее высокий уровень поддержки переговоров в ближайшее время (61%) наблюдается среди граждан в возрасте от 60 до 69 лет. В восточных федеральных землях диалог без предварительных условий одобряют 56% респондентов, тогда как на западе страны - 47%.

Опрос проходил с 13 по 16 ноября при участии 2329 человек.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что постепенная отмена санкций в отношении России возможна по мере прогресса в урегулировании украинского конфликта.