Москва8 сенВести.Антидроновые ружья включены правительством России в перечень служебного и гражданского оружия для которыми почтовых служащих, передает ТАСС со ссылкой на документы кабмина.
Перечень расширен специальными техсредствами противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексамотмечается в сообщении
Ранее в списке были девятимиллиметровые пистолеты, травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты.