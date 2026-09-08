В список спецсредств для "Почты России" включат антидроновые ружья

"Почту России" обеспечат антидроновыми ружьями В список спецсредств для "Почты России" включат антидроновые ружья

Москва8 сен Вести.Антидроновые ружья включены правительством России в перечень служебного и гражданского оружия для которыми почтовых служащих, передает ТАСС со ссылкой на документы кабмина.

Перечень расширен специальными техсредствами противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и иным автоматизированным беспилотным комплексам отмечается в сообщении

Ранее в списке были девятимиллиметровые пистолеты, травматическое оружие, электрошокеры, бронежилеты.