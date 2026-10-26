Известный в Вологодской области предприниматель найден убитым под Череповцом

Под Череповцом нашли тело убитого предпринимателя, известного в регионе Известный в Вологодской области предприниматель найден убитым под Череповцом

Москва26 окт Вести.Владелец автотранспортной компании найден убитым в собственном коттедже под Череповцом. Мужчина был известным в Вологодской области предпринимателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Предприниматель обнаружен в собственном коттедже убитым, с ножевыми ранениями. На месте работают оперативники. Убитый владел автотранспортной компанией, занимался грузоперевозками говорится в сообщении

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Других подробностей не поступало.