Впадину диаметром 7 км, похожую на кратер от метеорита, нашли под Новосибирском

Под Новосибирском ученые нашли впадину диаметром 7 километров, похожую на кратер Впадину диаметром 7 км, похожую на кратер от метеорита, нашли под Новосибирском

Москва15 ноя Вести.Ученые нашли под Новосибирском кратер диаметром 7 километров, пишет SHOT.

Загадочную аномалию обнаружили в Болотнинском районе — между селами Новая Поляна и Карасево.

На спутниковых снимках она выглядит почти идеальным кругом диаметром около 7 км. По краям — земляной вал, а внутри — заболоченная низина сказано в публикации

Непонятный объект исследовали участники Новосибирского астрономического общества вместе со специалистом местного университета. Они добрались до места, измерили рельеф и выкопали два разведочных шурфа.

В настоящее время специалисты рассматривают две версии происхождения аномалии – проседание почвы в районе старого русла реки или след от падения метеорита. Пока ни одна из них не нашла подтверждения. Изучение объекта продолжается.