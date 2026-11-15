Москва15 нояВести.Ученые нашли под Новосибирском кратер диаметром 7 километров, пишет SHOT.
Загадочную аномалию обнаружили в Болотнинском районе — между селами Новая Поляна и Карасево.
На спутниковых снимках она выглядит почти идеальным кругом диаметром около 7 км. По краям — земляной вал, а внутри — заболоченная низинасказано в публикации
Непонятный объект исследовали участники Новосибирского астрономического общества вместе со специалистом местного университета. Они добрались до места, измерили рельеф и выкопали два разведочных шурфа.
В настоящее время специалисты рассматривают две версии происхождения аномалии – проседание почвы в районе старого русла реки или след от падения метеорита. Пока ни одна из них не нашла подтверждения. Изучение объекта продолжается.