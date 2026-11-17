Подделка судебного решения обернулась для адвоката на Камчатке уголовным делом На Камчатке адвокат стал фигурантом уголовного дела за подделку решения судьи

Москва17 ноя Вести.На Камчатке Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении адвоката, которая подозревается в подделке судебного решения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Согласно материалам расследования, к адвокату обратилась 47-летняя женщина, находившаяся в тот период за границей РФ, с просьбой оказать помощь в обжаловании судебного решения о взыскании с нее задолженности по уплате таможенных платежей и пени на общую сумму более 200 тыс. рублей.

Адвокат согласилась оказать юридическую помощь, однако возражения относительно исполнения судебного приказа и ходатайство о восстановлении срока на их подачу от имени доверителя в суд не подала, а в период с января по август 2026 года изготовила поддельный документ - определение суда об отмене ранее изданного судебного приказа о взыскании долга пояснили в камчатском СК

Клиентка адвоката предоставила такой документ в службу судебных приставов, где в последствии стало известно о его подделке. Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным мировым судьей одного из участков, от имени которой вынесено решение об отмене судебного приказа.