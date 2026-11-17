Москва17 нояВести.На Камчатке Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении адвоката, которая подозревается в подделке судебного решения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
Согласно материалам расследования, к адвокату обратилась 47-летняя женщина, находившаяся в тот период за границей РФ, с просьбой оказать помощь в обжаловании судебного решения о взыскании с нее задолженности по уплате таможенных платежей и пени на общую сумму более 200 тыс. рублей.
Адвокат согласилась оказать юридическую помощь, однако возражения относительно исполнения судебного приказа и ходатайство о восстановлении срока на их подачу от имени доверителя в суд не подала, а в период с января по август 2026 года изготовила поддельный документ - определение суда об отмене ранее изданного судебного приказа о взыскании долгапояснили в камчатском СК
Клиентка адвоката предоставила такой документ в службу судебных приставов, где в последствии стало известно о его подделке. Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным мировым судьей одного из участков, от имени которой вынесено решение об отмене судебного приказа.