Поддубный: Киев в Африке опирается на инфраструктуру НАТО, чтобы "не платить"

Поддубный: Киев в Африке использует НАТО, чтобы "не платить за билет" Поддубный: Киев в Африке опирается на инфраструктуру НАТО, чтобы "не платить"

Москва29 ноя Вести.Киев задействует ресурсы НАТО в Африке, чтобы "не платить за входной билет". Об этом заявил военный обозреватель Евгений Поддубный в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".

Киевский режим использует инфраструктуру стран НАТО для того, чтобы не платить слишком много за входной билет сказал он

Он отметил, что в этом контексте можно говорить, в частности, об одной из баз киевского режима - Приморской базе.

Ранее политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с ИС "Вести" высказал мнение, что для киевского режима противостояние с Африканским корпусом Минобороны России в Нигере является одной из ключевых задач.