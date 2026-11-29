Поддубный: Киев вывозил боевиков на Украину через Мавританию

Поддубный: Киев занимался вывозом боевиков на Украину через Мавританию Поддубный: Киев вывозил боевиков на Украину через Мавританию

Москва29 ноя Вести.Киев использовал территорию Мавритании для вывоза боевиков с целью их последующей подготовки на полигонах Вооруженных сил Украины. С таким утверждением выступил военный обозреватель Евгений Поддубный в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".

Мы хорошо знаем, что, используя территорию Мавритании, киевский режим вывозил боевиков на территорию Украины для серьезной подготовки на полигонах Вооруженных сил Украины сказал Поддубный

Ранее заместитель директора Службы внешней разведки России Михаил Максимович заявил, что Украина занимается организацией в Африке курсов подготовки операторов дронов-камикадзе.

В июне МИД РФ сообщал, что украинские военные советники при финансовом содействии западных стран активизировали свою деятельность в Чаде и Мавритании.