Москва29 ноя Вести.Киев пытается закрепить свое присутствие на африканском континенте. Об этом заявил военный обозреватель Евгений Поддубный в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".

Украина пытается закрепиться в Африке сказал он

По словам Поддубного, украинская сторона помогает террористической группировке применять современные средства ведения боевых действий, в том числе FPV-дроны и разведывательные беспилотники, которые боевики уже используют.

Он отметил, что до начала специальной военной операции киевский режим имел на территории африканских стран десять посольств, а сейчас их уже восемнадцать. Поддубный добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский, как правило, выбирает для активности те точки, где сохраняется достаточно нестабильная обстановка.

Ранее сообщалось, что украинские инструкторы участвуют в подготовке боевиков и операторов беспилотников в ряде африканских стран.