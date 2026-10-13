Москва13 окт Вести.Финансовая поддержка киевского режима со стороны Европы является мусорными инвестициями. Такое мнение высказал Герой России военкор Евгений Поддубный в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Мы видим, что даже в Европе, которая абсолютно оголтело, пытается руками Украины воевать с нами, начинают понимать, что то вложенное в киевский режим количество инвестиций и те потери, которые несут европейские глобалисты в результате войны против России, - это мусорные вложения, мусорные инвестиции. Россия слабее не становится, и успеха на поле боя добиться противник не может