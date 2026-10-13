Москва13 окт Вести.Российским военным удалось нарушить выстроенную врагом логистику, заявил военкор Евгений Поддубный в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Украинское государство полностью зависит от внешних дотаций. Понятно, есть логистика, и с этой логистикой удалось в рамках специальной военной операции побороться. Это очень важно, потому что от этого зависит восстановление энергетики, доставка боеприпасов, запчастей для различных высокоточных средств огневого поражения. От этого зависит очень многое сказал Евгений Поддубный

При этом, заметил военкор, Украина не может существовать без внешней финансовой поддержки.

Мне стало интересно, на что хватает у Украины доходов? Выяснилось, что Украина даже собственную армию на доходы кормить не может. Бюджет армии больше, чем то, что киевский режим собирает в виде налогов добавил он

Сам проект бюджета Украины на 2027 год (с расходами в 7,2 трлн и доходами в 5,6 трлн гривен) местные аналитики назвали изначально нереалистичным, поскольку в нем не учитывается нехватка средств на оборону в размере 27 млрд долларов (1,2 трлн гривен).