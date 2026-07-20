"Деструктивные силы должны быть под ударом": Поддубный назвал объекты для ВС РФ Поддубный: ВС РФ должны бить по деструктивным силам, имеющим капиталы на Украине

Москва20 июл Вести.Деструктивные силы, имеющие капитал на подконтрольной Киеву территории, должны быть под ударом российской армии. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Журналист прокомментировал уничтожение Вооруженными силами России логистического центра Amtel Properties под Киевом, среди инвесторов которого фигурировал фонд Джорджа Сороса.

Соросовские структуры являлись инвесторами в этой компании. В этом смысле это не первостепенное значение, конечно, имеет для армии России, но имеет значение для экономики нашего противника, поэтому, собственно говоря, те деструктивные силы, которые имеют собственный капитал на территории, которые контролируют киевский режим, конечно, должны быть под ударом, безусловно сказал Поддубный

По мнению военкора, большое значение для ВС РФ играет военная логистика ВСУ и логистика товаров двойного назначения.

Противник давно и довольно успешно инкорпорировал все логистические цепочки производства современных систем вооружения, которые существуют на территории Украины, в гражданскую инфраструктуру. Поэтому им сейчас не надо плакать на тему уничтожения различных складов логистических компаний, потому что они в полной мере задействованы в системе доставки боеприпасов, в системе доставки запчастей для производства дронов различных модификаций, в частности, дронов дальнобойных, которые они используют для того, чтобы поражать наши тыловые объекты отметил он

Журналист обратил внимание, что наращивание ударов по логистике ВСУ значительно отражается на обстановке в зоне боевых действий.

Безусловно, эти удары отражаются на состоянии переднего края обстановки в зоне боевых действий, потому что любое затруднение в логистике имеет долгоиграющие последствия для фронта, что облегчает действия нашим войскам. Что касается различных финансовых интересов наших противников из состава коллективного Запада. Понятно, что Украину по-настоящему разворовывают сейчас, и огромное количество компаний, которые действуют на Украине - западных компаний - заняты этим. Ничего плохого нет в том, что они почувствуют на себе определенные финансовые потери, тем более для многих акторов, вроде Сороса, финансовые потери не очень чувствительны добавил Поддубный

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. По информации ведомства, в результате действий российской армии были поражены предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс", предприятие Киев-90, ООО "Оаклайн" и другие цели.