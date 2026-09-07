Москва7 сенВести.Под точечные удары Вооруженных сил РФ попал ряд объектов логистической инфраструктуры противника, среди которых склады "Сити-молла" в Запорожье и грузовой терминал в Заречном недалеко от Сум. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.
Он также перечислил ряд других населенных пунктов, в которых зафиксированы прилеты ВС РФ.
Значительная часть атак была направлена на объекты логистической инфраструктуры — в частности, поражены склады "Сити‑молла" в Запорожье и грузовой терминал в Заречном вблизи Сум. Также, зафиксированы прилеты в Прилуках (Черниговская область), Очакове (Николаевская область) и Павлограде (Днепропетровская область). Павлоград пока еще сохраняет статус ключевого транспортного узла ВСУ: через него проходят автодороги в направлении Краматорско‑Славянской агломерациисообщил Поддубный
Военкор уточнил, что для поражения целей в Запорожской, Сумской, Харьковской, а также в Николаевской и Одесской областях все активнее применяются авиабомбы унифицированным модулем планирования и коррекции.
По имеющимся данным, под удар попал складской комплекс в районе харьковской Балаклеи, также зафиксированы новые удары по крупным складским площадкам в Ананьеве и Дачном — они считаются одними из крупнейших в Одесской областидобавил Евгений Поддубный
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ с помощью ударных БПЛА поразили в порту "Измаил" производственно-погрузочный комплекс для разгрузки судов с военными грузами. В заявлении оборонного ведомства уточняется, что удар по комплексу был нанесен утром 7 сентября.