Поддубный: ВС РФ поразили склад в Запорожье и грузовой терминал в Заречном

Поддубный раскрыл объекты противника, попавшие под удар ВС РФ Поддубный: ВС РФ поразили склад в Запорожье и грузовой терминал в Заречном

Москва7 сен Вести.Под точечные удары Вооруженных сил РФ попал ряд объектов логистической инфраструктуры противника, среди которых склады "Сити-молла" в Запорожье и грузовой терминал в Заречном недалеко от Сум. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Он также перечислил ряд других населенных пунктов, в которых зафиксированы прилеты ВС РФ.

Значительная часть атак была направлена на объекты логистической инфраструктуры — в частности, поражены склады "Сити‑молла" в Запорожье и грузовой терминал в Заречном вблизи Сум. Также, зафиксированы прилеты в Прилуках (Черниговская область), Очакове (Николаевская область) и Павлограде (Днепропетровская область). Павлоград пока еще сохраняет статус ключевого транспортного узла ВСУ: через него проходят автодороги в направлении Краматорско‑Славянской агломерации сообщил Поддубный

Военкор уточнил, что для поражения целей в Запорожской, Сумской, Харьковской, а также в Николаевской и Одесской областях все активнее применяются авиабомбы унифицированным модулем планирования и коррекции.

По имеющимся данным, под удар попал складской комплекс в районе харьковской Балаклеи, также зафиксированы новые удары по крупным складским площадкам в Ананьеве и Дачном — они считаются одними из крупнейших в Одесской области добавил Евгений Поддубный

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ с помощью ударных БПЛА поразили в порту "Измаил" производственно-погрузочный комплекс для разгрузки судов с военными грузами. В заявлении оборонного ведомства уточняется, что удар по комплексу был нанесен утром 7 сентября.