Москва10 сен Вести.Рабочая встреча президента России Владимира Путина с пятеркой федерального списка "Единой России" прошла в боевом и серьезном настроении. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал военный корреспондент, лидер предвыборного списка партии Евгений Поддубный.

По его словам, кандидаты от партии подняли вопросы, волнующие большинство россиян, которым до этого было уделено недостаточно внимания.

[Беседа прошла] потрясающе. Во-первых, эта встреча прошла перед переговорами с американцами, поэтому, [мне кажется], президент был в таком боевом, серьезном настроении. Во-вторых, на самом деле, все члены пятерки "Единой России" поднимали важнейшие вопросы, которые волнуют абсолютное большинство людей, что живут в нашей стране. И важно не только сказать о моих инициативах. Абсолютно все в этом смысле воспользовались вниманием президента и встречей с президентом для того, чтобы, что называется, сдвинуть какие-то проблемы, которым до этого недостаточно внимания было уделено заявил Поддубный

Владимир Путин провел рабочую встречу с пятью ведущими кандидатами от партии "Единая Россия", которые возглавляют федеральный список на предстоящих выборах в Государственную Думу, 5 сентября.