Москва20 июл Вести.Опыт волонтеров "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) наглядно демонстрирует, что сегодня ключевой ресурс — это люди, заявил ИС "Вести" заместитель гендиректора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный.

Он отметил неравнодушие волонтеров и их способность оказывать моральную поддержку, ограждающую жителей прифронтовых регионов от одиночества.

Мне кажется очень важным, что на примере таких организаций мы видим: действительно самое главное, что у нас есть, — это люди. И все строится вокруг людей… Сейчас в прифронтовых регионах тяжелая обстановка, и здесь нужно делать чуть больше, чем возможно. Тогда обязательно победим. И время ожидания этой победы будет сокращено сказал Поддубный

Из Москвы в новые регионы отправился 120-й отряд волонтеров МГЕР и "Волонтерской роты". 50 активистов из разных уголков страны продолжат оказывать адресную поддержку местным жителям: осуществят доставку продуктов питания, лекарств и средств гигиены, помогут восстановить утраченные документы, а также будут работать в больницах и госпиталях.