Москва6 окт Вести.Антидроновые сети – сомнительная мера защиты мостов. Такое мнение в своем канале в мессенджере МАХ высказал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный, комментируя появление сетей на Северном мосту в Киеве.

Северный мост в Киеве начали затягивать антидроновыми сетями. Весьма сомнительная мера защиты от реактивных БПЛА. Осталось подтвердить это на практике. Мосты в Киеве уже вошли в номенклатуру поражаемых ВС РФ целей. В задаче, если и не уронить их в Днепр, то как минимум лишить противника возможности ими пользоваться