Поддубный: ЗРК Patriot уже не является щитом ни для Киева, ни для Харькова

Поддубный заявил, что ЗРК Patriot больше не служит защитой для Киева Поддубный: ЗРК Patriot уже не является щитом ни для Киева, ни для Харькова

Москва18 окт Вести.Американский зенитный ракетный комплекс Patriot уже не является щитом ни для Киева, ни для Харькова, ни для других крупных городов Украины. Об этом заявил военный обозреватель Евгений Поддубный в интервью Евгению Попову, сообщает ИС "Вести".

По его словам, не стоит однозначно верить заявлениям из Вашингтона о приостановке военного снабжения.

Гораздо важнее смотреть на то, как развивается ситуация на поле боя и как меняется обстановка. Когда мы говорим о том, что Украина лишилась поддержки в части противоракет для систем противовоздушной обороны американского производства, делаем этот вывод, исходя не из того, что звучит в Вашингтоне, а исходя из качества нашего огневого поражения по объектам противника, которые прикрыты американскими системами. Очевидно, что сейчас ЗРК Patriot не является щитом ни для Киева, например, ни для Харькова, ни для других крупных городов. Мы видим, что ракет у противника действительно нет пояснил он

Евгений Поддубный подчеркнул, что объективную оценку можно получить, лишь оценивая реальную обстановку на фронтах.

Как только снаряды, вооружение и военная техника начнут исчезать из зоны специальной военной операции, тогда можно будет говорить о том, что Вашингтон перестал снабжать Вооруженные силы Украины добавил он

А до этого момента довольно такие выводы делать сложно, да и в принципе не нужно, заключил военный корреспондент.

Подробнее — в "Вестях недели" с Евгением Поповым в 20:00 в воскресенье на телеканале "Россия".