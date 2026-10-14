Москва14 окт Вести.Все объекты водоснабжения Московской области будут подключены к единой цифровой системе "ЖКХ‑Контур", сообщает региональное Министерство ЖКХ в мессенджере MAX.

На территории Московской области продолжается цифровая трансформация жилищно коммунального хозяйства отмечается в публикации

На водоканалах Люберец, Истры, Лобни, Клина, Солнечногорска и Балашихи 100% узлов и насосных станций оборудовали контроллерами и датчиками, которые уже подключены к системе.

Теперь за счет интеграции сигналы с объектов в режиме реального времени видит региональный ЖКХ Центр. Все возникающие отклонения от нормы оперативные дежурные фиксируют на онлайн-дашборде и в случае необходимости направляют на устранение бригады еще до того, как сбой почувствуют на себе жители сказал министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев

Он добавил, что вывести все датчики на объектах водоснабжения региона в систему планируется до конца 2027 года.

В настоящее время к системе подключают водозаборные узлы Красногорска, Мытищ, Химок, Жуковского и ряда других городов Подмосковья.