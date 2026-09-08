Москва8 сенВести.Суд на полгода оставил под стражей обвиняемого в убийстве и покушении на убийство восьми человек в Чите, сообщается в MAX-канале объединенного пресс-центра судов Забайкальского края.
В судебном заседании с ходатайством о продлении меры пресечения фигуранту в виде заключения под стражу на срок судебного следствия - шесть месяцевотмечается в сообщении
По версии следствия, 20 мая 2026 года, возле бара "Баркод" в Чите, находясь в нетрезвом состоянии, 39-летний подсудимый въехал на своем автомобиле в группу людей.