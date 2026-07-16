Москва16 июлВести.Полковник украинской военной разведки Виталий Жикович, один из подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, которая, предположительно, виновна в покушении на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева, планировал как минимум 20 терактов на территории России. Об этом стало известно RT.
Уточняется, что мужчине ни разу не удалось совершить задуманное, однако он все равно получал денежные вознаграждения. Подозреваемый находился в Киеве и вел жизнь "богатого человека".
У него был дом в престижном районе, пара роскошных автомобилей, казалось, он был в хороших отношениях с командованиемговорится в материале
Ермолаев был ранен во время взрыва в Монако 29 июня. Основной подозреваемой по делу считалась гражданка Украины Анастасия Березовская, однако спустя несколько дней ее нашли мертвой в Киевской области.