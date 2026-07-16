RT: подозреваемый в убийстве Березовской планировал как минимум 20 терактов в РФ

Подозреваемый в убийстве Березовской пытался совершить теракты в РФ RT: подозреваемый в убийстве Березовской планировал как минимум 20 терактов в РФ

Москва16 июл Вести.Полковник украинской военной разведки Виталий Жикович, один из подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, которая, предположительно, виновна в покушении на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева, планировал как минимум 20 терактов на территории России. Об этом стало известно RT.

Уточняется, что мужчине ни разу не удалось совершить задуманное, однако он все равно получал денежные вознаграждения. Подозреваемый находился в Киеве и вел жизнь "богатого человека".

У него был дом в престижном районе, пара роскошных автомобилей, казалось, он был в хороших отношениях с командованием говорится в материале

Ермолаев был ранен во время взрыва в Монако 29 июня. Основной подозреваемой по делу считалась гражданка Украины Анастасия Березовская, однако спустя несколько дней ее нашли мертвой в Киевской области.