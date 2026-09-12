Подозреваемый в убийстве ульяновского авторитета заявил о своей невиновности Подозреваемый в убийстве ульяновского авторитета отрицает свою вину

Москва12 сен Вести.Задержанный по подозрению в убийстве ульяновского предпринимателя, члена совета директоров Ульяновского автомобильного завода Валерия Хабатулина (по прозвищу Хобот) отрицает свою вину. Об этом Василий Мельников (подозреваемый) заявил в интервью ИС "Вести".

Криминального авторитета застрелили возле его дома в декабре 2000 года. По версии следствия, Василий Мельников согласился исполнить заказ конкурентов Хабатулина по бизнесу. Выйти на подозреваемого удалось после того, как один из свидетелей согласился дать показания. Силовики задержали Мельникова 8 сентября.

Вину свою не признаю. Однозначно заблуждение следствия. Пока выводы делать рано, поэтому, надеюсь, разберутся и доведут все до логического конца, и истина восторжествует заявил Василий Мельников

Он также заявил, что был лишь косвенно знаком с убитым предпринимателем и не имел никаких мотивов.

Мне кажется, эта личность была довольно-таки известная, поэтому в кругу общем общались. … У меня не было никаких мотивов, тем более, что как бы тот человек, с которым я был рядом, водителем, у которого работал, они были друзьями. Ну, в какой-то момент, конечно, может быть, у них возникали разногласия, но до такого дойти не могло сообщил подозреваемый

Он также отрицает установленный следствием факт слежки за убитым. Мельников также заявил, что не имеет отношения к криминальному миру Ульяновска тех лет. Установлено, что в двухтысячных Мельников работал водителем-телохранителем у влиятельного бизнесмена, который якобы конфликтовал с Валерием Хабатулиным.

Ну, конфликты, как и у всех бывают, кто-то с кем-то что-то не поделит там, ну, так, чтобы доходило до таких серьезных мер, я считаю, что это заблуждение, потому что в тот момент именно у нас автозавод продавали, там были какие-то серьезные, скажем так, разногласия между людьми, которые хотели купить и хотели продать. И как раз-таки Хабатулин имел непосредственное отношение к автозаводу, то есть поставлял туда запчасти и чем-то еще там занимался. Ну, в общем, продавал УАЗики. Соответственно, я считаю, что нужно искать там ответил Мельников

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в убийстве члена совета директоров АО "Ульяновский автомобильный завод" ("УАЗ"), совершенном в 2000 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.