Подполковник Иванников увидел след СБУ в нападениях со шприцами в метро Москвы Подполковник Иванников связал нападения со шприцами в московском метро с СБУ

Москва27 окт Вести.Нападения со шприцами в московском метро могут быть спланированы Службой безопасности Украины (СБУ). Таким предположением поделился с Tsargrad.tv глава фонда "Право и порядок", подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, иностранные спецслужбы делают это с целью посеять панику и дискредитировать российские правоохранительные органы.

Это действительно является специализированной операцией киевского режима сказал Иванников

Он добавил, что эти действия СБУ можно сравнить с террористическими атаками и подчеркнул, что все преступления, совершенные в метро, фиксируют камеры наблюдения, поэтому виновные не уйдут от заслуженного наказания.

Инцидент произошел на станции метро "Новаторская" на прошлой неделе. Сообщалось, что неизвестный мужчина уколол девушку, предположительно, шприцом. В полиции она сообщила, что не видела момент укола, а лишь почувствовала ощущение, которое первоначально приняла за него.

Накануне в полиции Москвы не подтвердили информацию об инциденте. Сотрудники ведомства пришли к таким выводам на основании изучения записи с камер наблюдения и медосмотра пострадавшей. В частности, на кадрах, сделанных на станции и в вагоне электропоезда видно, что мужчина находился на значительном расстоянии от девушки и не держит в руках каких-то колющих предметов. Также на теле девушки не обнаружено следов инъекций.