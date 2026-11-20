Юрист Гринь предупредила о штрафах за работу Дедом Морозом без уплаты налогов

Подрабатывающих Дедом Морозом без уплаты налогов россиян могут оштрафовать Юрист Гринь предупредила о штрафах за работу Дедом Морозом без уплаты налогов

Москва20 ноя Вести.Россияне, которые планируют подрабатывать в новогодние праздники в костюмах Деда Мороза и других сказочных персонажей, могут получить штрафы, если не задекларируют доходы и не уплатят налоги.

Об этом в беседе с ТАСС сообщила эксперт Народного фронта Елена Гринь

Без оформления возможны доначисление НДФЛ (13%), штраф за неуплату налога (20% от суммы, 40% при наличии умысла) и пени. Если деятельность признают предпринимательской, добавится штраф по статье 14.1 КоАП РФ (предпринимательская деятельность без госрегистрации или без лицензии – прим. ред.): от 500 до 2 тысяч рублей для граждан пояснила собеседник агентства

Гринь обратила внимание, что деньги, полученные за проведение праздничных мероприятий в образе сказочного персонажа, считаются доходом и подлежат налогообложению. Легально оформить такую подработку можно путем регистрации в качестве самозанятого.

Эксперт уточнила, что это можно сделать с помощью приложения "Мой налог". При таком налоговом режиме ставка составляет 4% с доходов от физических лиц и 6% — при оказании услуг юридическим лицам.

Ранее российский Минфин предложил скорректировать порядок уплаты налога на доходы по банковским вкладам.