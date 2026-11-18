Раскрыто, кто может увеличить свой заработок в новогодний сезон Эксперт Волкина: заработки аниматоров могут увеличиться в новогодний сезон

Москва18 ноя Вести.Аниматоры, организаторы корпоративов, работники сферы общественного питания, а также специалисты по продажам могут увеличить свои заработки в новогодний сезон. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказала HR-эксперт Оксана Волкина.

Как отметила специалист, рост доходов объясняется повышенным спросом на праздничные услуги.

Из таких направлений – общепит, организаторы мероприятий, аниматоры, те, кто занят в индустрии, которая связана с проведением корпоративных мероприятий: кафе, рестораны и так далее сказала Волкина

По ее прогнозам, заработки этих сотрудников могут увеличиться на 15-20%.

Кроме того, добавила эксперт, дополнительный доход перед праздничными днями могут получить сотрудники компаний, в которых предусмотрены новогодние премии.

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