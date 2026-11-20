Москва20 ноя Вести.Аниматора, не справившегося с ролью Деда Мороза, можно представить ребенку как помощника новогоднего волшебника. Об этом рассказала в беседе с "Абзацем" детский и семейный психолог Мария Тодорова. Она отметила, что это поможет сохранить веру ребенка в чудо.

Можно объяснить, что это был помощник Деда Мороза, который пришел поздравить детей, но не очень хорошо справился со своей ролью, а самого Деда Мороза ребенок еще может встретить в другой раз. При этом важно ориентироваться на возраст и реакцию ребенка, не перегружать его сложными объяснениями и не пытаться любой ценой убедить в придуманной версии пояснила специалист

Кроме того, Тодорова советует родителям не акцентировать внимание ребенка на недостатках костюма или поведении аниматора.

По ее словам, в случае, когда ребенок сам заметил подвох, взрослым следует спокойно выслушать его, не обесценивая переживания и не высмеивая сомнения.

Если ребенок заметил отклеившуюся бороду или другие несоответствия, лучше мягко переключить его внимание на происходящее, продолжить праздник и не разрушать атмосферу сказки. Задача родителей – не подсвечивать несовершенства, а поддерживать ощущение праздника подчеркнула психолог

Ранее эксперт Народного фронта Елена Гринь рассказала, что россияне, планирующие подрабатывать в новогодние праздники в костюмах Деда Мороза и других сказочных персонажей, могут получить штрафы, если не задекларируют доходы и не уплатят налоги.