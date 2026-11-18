В Госдуме рассмотрели законопроект о поддержке отечественной анимации Госдума приняла в I чтении законопроект о поддержке отечественной анимации

Москва18 ноя Вести.Российские анимационные студии могут получить пониженные налоговые ставки. Об этом говорится в законопроекте, который Госдума одобрила в I чтении. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Мультфильмы формируют ребенка. Если мультфильмы хорошие, значит, закладывается доброе. Это вопрос не праздный, а о воспитании подрастающего поколения, именно детей младшего возраста. Поэтому мы выходим на формирование той основы, которая позволяет нам закладывать и моральные, и духовные ценности, и уважение к старшим заявил спикер ГД Вячеслав Володин

Ранее психолог Антон Коровин рассказал о влиянии мультфильмов на психику детей. Он призвал родителей не показывать подрастающему поколению анимационные проекты со сценами насилия и жестокости.