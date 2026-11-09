Подразделение ГУР "Химера" причастно к удару по кафе в Хорлах в январе 2026 года

Подразделение украинской разведки "Химера" причастно к удару по кафе в Хорлах Подразделение ГУР "Химера" причастно к удару по кафе в Хорлах в январе 2026 года

Москва9 ноя Вести.Подразделение "Химера" Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины причастно к ударам по гражданским объектам на территории Херсонской области. Речь идет в том числе об атаке на кафе и гостиницу в селе Хорлы 1 января 2026 года, сообщили в российских силовых структурах.

По данным силовиков, подразделение "Химера" было создано в конце августа 2022 года под командованием уроженца Херсона майора Александра Капшина. Структуры также связывают его с пожаром в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года – тогда погибли 48 человек и еще более 250 пострадали.

Первого января 2026 года подразделение ГУР "Химера" нанесло удар тремя БПЛА по кафе и гостинице в селе Хорлы, где местные жители семьями встречали Новый год. Погибли 30 человек, 59 пострадали цитирует РИА Новости представителя силовых структур

Как сообщает собеседник агентства, по наводке "Химеры" совершались и другие атаки. Речь идет в том числе о об ударе по магазину в селе Садовое в июне 2024 (22 погибших), по пенсионному фонду в Чаплинке в ноябре 2023 (9 жертв), по рынку в Алешках в мае 2025 (7 погибших).