В Петербурге подростки сбросили электровелосипед с 14 этажа

Подростки сбросили электровелосипед с 14 этажа в Санкт-Петербурге В Петербурге подростки сбросили электровелосипед с 14 этажа

Москва31 авг Вести.Подростки забрались на 14 этаж жилого дома в Санкт-Петербурге и сбросили с балкона вниз электровелосипед. Об этом сообщают "Известия".

Инцидент произошел на Выборгской стороне на улице Хошимина.

По имеющимся данным, компания школьников затащила транспортное средство на переходный балкон высотки и скинула его вниз ради привлечения внимания в соцсетях отмечается в сообщении

Электровелосипед упал прямо перед входом в подъезд. В результате никто не пострадал, несовершеннолетние скрылись.