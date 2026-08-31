Москва31 авгВести.Подростки забрались на 14 этаж жилого дома в Санкт-Петербурге и сбросили с балкона вниз электровелосипед. Об этом сообщают "Известия".
Инцидент произошел на Выборгской стороне на улице Хошимина.
По имеющимся данным, компания школьников затащила транспортное средство на переходный балкон высотки и скинула его вниз ради привлечения внимания в соцсетяхотмечается в сообщении
Электровелосипед упал прямо перед входом в подъезд. В результате никто не пострадал, несовершеннолетние скрылись.