В Забайкалье произошло ДТП с участием поезда и большегруза

Поезд сбил большегруз на переезде в Забайкалье В Забайкалье произошло ДТП с участием поезда и большегруза

Москва23 ноя Вести.В Оловяннинском округе на федеральной автодороге А-350 Чита – Забайкальск сегодня днем произошло ДТП, в котором пострадали три человека, сообщает Госавтоинспекция Забайкалья в MAX.

По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с мотовагонным транспортом.

В результате водитель большегрузного автомобиля и два участника ДТП доставлены в Оловяннинскую центральную районную больницу говорится в публикации

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.