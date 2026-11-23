Москва23 нояВести.В Оловяннинском округе на федеральной автодороге А-350 Чита – Забайкальск сегодня днем произошло ДТП, в котором пострадали три человека, сообщает Госавтоинспекция Забайкалья в MAX.
По предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с мотовагонным транспортом.
В результате водитель большегрузного автомобиля и два участника ДТП доставлены в Оловяннинскую центральную районную больницуговорится в публикации
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.