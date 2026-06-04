Поезд в Петербург из Евпатории отправлением 4 июня отменили

Поезд "Таврия" из Евпатории в Петербург отменили Поезд в Петербург из Евпатории отправлением 4 июня отменили

Москва4 июн Вести.Поезд "Таврия" №180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 4 июня отменен, пассажиров отправят поездом Симферополь – Москва, сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Отмечается, что поезд был отменен по указанию владельца инфраструктуры.

Пассажиров этого поезда доставят из Евпатории до Симферополя на автобусах, где можно будет пересесть на поезд №068 Симферополь – Москва. Планируемое отправление поезда – в 19.50 сказано в сообщении

Также пассажиры могут самостоятельно приехать на вокзал Симферополя для посадки в поезд №68 Симферополь – Москва.

Для пассажиров, которые следуют до Петербурга, на станции Придача в Воронежской области будет организована пересадка на другой поезд.