Москва16 нояВести.Визит в Россию главы КНДР Ким Чен Ына находится на повестке дня постоянно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Российский дипломат подчеркнул, что у Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить РФ.
[Его визит] постоянно у нас стоит на повесткесказал дипломат
Сейчас идет работа по согласованию сроков визита по дипломатическим каналам, подчеркнул он. Андрей Руденко отметил, что в России всегда рады видеть руководителя Корейской Народно-Демократической Республики. Сроки его визита будут согласовываться по дипломатическим каналам.