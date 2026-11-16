Руденко: визит Ким Чен Ына в Россию стоит на повестке постоянно

Поездка Ким Чен Ына в Россию постоянно находится на повестке дня, заявили в МИД Руденко: визит Ким Чен Ына в Россию стоит на повестке постоянно

Москва16 ноя Вести.Визит в Россию главы КНДР Ким Чен Ына находится на повестке дня постоянно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Российский дипломат подчеркнул, что у Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить РФ.

[Его визит] постоянно у нас стоит на повестке сказал дипломат

Сейчас идет работа по согласованию сроков визита по дипломатическим каналам, подчеркнул он. Андрей Руденко отметил, что в России всегда рады видеть руководителя Корейской Народно-Демократической Республики. Сроки его визита будут согласовываться по дипломатическим каналам.