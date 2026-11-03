Погибшим при атаке ВСУ на автобус в ЛНР оказался 19-летний артист филармонии При атаке ВСУ на автобус Луганск – Зимогорье погиб 19-летний артист филармонии

Москва3 ноя Вести.В результате удара ВСУ по рейсовому автобусу Луганск – Зимогорье в ЛНР погиб артист Академического симфонического оркестра Луганской филармонии Денис Гончаров. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

При трагических обстоятельствах, в результате варварской атаки украинских дронов на пассажирский автобус оборвалась жизнь артиста нашего Академического симфонического оркестра (группа контрабасов) - Дениса Гончарова. Ему было всего 19 лет… Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям, преподавателям и сокурсникам Дениса говорится в Telegram-канале филармонии

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