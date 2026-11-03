Москва3 нояВести.В результате удара ВСУ по рейсовому автобусу Луганск – Зимогорье в ЛНР погиб артист Академического симфонического оркестра Луганской филармонии Денис Гончаров. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
При трагических обстоятельствах, в результате варварской атаки украинских дронов на пассажирский автобус оборвалась жизнь артиста нашего Академического симфонического оркестра (группа контрабасов) - Дениса Гончарова. Ему было всего 19 лет… Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, близким, друзьям, преподавателям и сокурсникам Денисаговорится в Telegram-канале филармонии
Боевики нанесли очередной удар по гражданскому транспорту вечером 2 ноября, в понедельник, на участке дороги Родаково – Желтое Славяносербского муниципального округа. Погиб один человек, еще восемь пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте.