Москва1 октВести.Правоохранители задержали еще трех подозреваемых в нападениях в Чечне в 1999-2000 годах в составе вооруженной группировки террористов Шамиля Басаева и Амира Хаттаба, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Отмечается, что задержания проведены при содействии ФСБ и центра "Э" в рамках расследования уголовных дел о вооруженных нападениях на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в Шелковском и Веденском районах Чечни в 1999 и 2000 годах.
...В республиках Ингушетия, Башкортостан и Татарстан задержаны еще трое фигурантов указанных уголовных делговорится в сообщении
Как отметила Петренко, один из фигурантов участвовал в вооруженном нападении на военных Министерства обороны в станице Червленная 4 октября 1999 года, где были убиты 15 человек. Ему предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военных.
Еще двое фигурантов подозреваются в участии в вооружённом нападении на сотрудников ОМОН и служащих комендантской роты 29 марта 2000 года у села Джани-Ведено в Чечне. Тогда группировка Басаева и Хаттаба убила 43 военных и правоохранителей.
В отношении всех задержанных избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжаетсяуточняется в сообщении
В июне были осуждены четыре участника банды за нападение на Дагестан в 1999 году. Сроки составили от 13 до 19 лет.