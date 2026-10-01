СК: задержаны еще 3 фигуранта дел о нападениях на военных в Чечне в 1999-2000 гг

Пойманы еще 3 предполагаемых члена банды Басаева и Хаттаба за нападения в Чечне СК: задержаны еще 3 фигуранта дел о нападениях на военных в Чечне в 1999-2000 гг

Москва1 окт Вести.Правоохранители задержали еще трех подозреваемых в нападениях в Чечне в 1999-2000 годах в составе вооруженной группировки террористов Шамиля Басаева и Амира Хаттаба, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Отмечается, что задержания проведены при содействии ФСБ и центра "Э" в рамках расследования уголовных дел о вооруженных нападениях на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в Шелковском и Веденском районах Чечни в 1999 и 2000 годах.

...В республиках Ингушетия, Башкортостан и Татарстан задержаны еще трое фигурантов указанных уголовных дел говорится в сообщении

Как отметила Петренко, один из фигурантов участвовал в вооруженном нападении на военных Министерства обороны в станице Червленная 4 октября 1999 года, где были убиты 15 человек. Ему предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военных.

Еще двое фигурантов подозреваются в участии в вооружённом нападении на сотрудников ОМОН и служащих комендантской роты 29 марта 2000 года у села Джани-Ведено в Чечне. Тогда группировка Басаева и Хаттаба убила 43 военных и правоохранителей.

В отношении всех задержанных избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается уточняется в сообщении

В июне были осуждены четыре участника банды за нападение на Дагестан в 1999 году. Сроки составили от 13 до 19 лет.