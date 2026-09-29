Поймавший Чикатило следователь рассказал, как можно было избежать 50 убийств

Поймавший Чикатило следователь Яндиев рассказал, что могло бы спасти 50 жизней Поймавший Чикатило следователь рассказал, как можно было избежать 50 убийств

Москва29 сен Вести.Следователь Амурхан Яндиев, поймавший маньяка Андрея Чикатило, рассказал, как, по его мнению, можно было избежать 50 убийств. Его слова приводит ТАСС.

Яндиев считает, что многие жизни были бы спасены, если бы Александра Кравченко, невинно приговоренного к смертной казни за убийство Елены Закотновой, оправдали.

По словам следователя, когда в 1978 году в Шахтах убили школьницу Закотнову, директор училища опознал Чикатило по фотороботу, и следователи начали подозревать его. Однако в районе реки Грушевки, где нашли тело девочки, жил Кравченко, ранее судимый за похожее убийство.

Его задержали и вынудили признаться… Многие следователи считают, что Кравченко виновен, но я считаю: если бы его не осудили, а привлекли к ответственности Чикатило, то более 50 убийств, которые потом произошли, не было бы подчеркнул Яндиев

Он добавил, что Кравченко давал чистосердечные признания, потому что в камере с ним сидел заключенный, который издевался над ним.

Когда в 1990 году задержали Чикатило, маньяк сам начал рассказывать об убийстве Закотновой, хотя дело было закрыто.