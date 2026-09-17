Москва17 сен Вести.Феномен "Ростовского треугольника" – места, в котором отмечается высокая концентрация серийных убийств – является выдумкой журналистов. Такое мнение выразил следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев на пресс-конференции в пресс-центре "ТАСС Юг".

"Ростовским треугольником" неофициально называют участок между Ростовом-на-Дону, Таганрогом и Шахтами, где с 1970-х часто происходили серийные убийства. Именно здесь орудовали Андрей Чикатило, Владимир Муханкин, Юрий Цюман.

Понятие "Ростовский треугольник" – это просто выдумка журналистов. Следователи работали по местам совершения преступлений, и больше всего их было в районе Шахт, Ростова-на-Дону и Таганрога. Беседуя с этими маньяками и убийцами, я пытался выяснить, действительно ли их притягивает именно эта территория, оказалось, нет. Они совершают преступления там, где есть удобный момент цитирует Яндиева ТАСС

На конференции также выступила главный врач врач-психиатр лечебно-реабилитационного научного центра "Феникс" Ольга Буханкина. Она подчеркнула, что психические расстройства часто начинаются в подростковом возрасте и что специалист должен проводить диагностику, чтобы назначить правильное медикаментозное лечение.

Другой врач-психиатр, автор тру-крайм проектов Василий Бейнарович, известный как Фауст, сообщил, что интерес зрителей к тру-крайму в последние годы начал угасать.