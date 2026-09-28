Участвовавший в поимке Чикатило следователь назвал экстрасенсов мошенниками Следователь Яндиев: экстрасенсы не помогли в расследовании дела Чикатило

Москва28 сен Вести.Попытки привлечь экстрасенсов к расследованию дела серийного убийцы Андрея Чикатило не принесли результатов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке маньяка.

Экстрасенсы - это мошенники. Они на этом хорошо зарабатывают и являются хорошими психологами, но помочь в поимке убийцы они не могут сказал Яндиев

По его словам, к помощи экстрасенсов следователи обращались как при расследовании дела Чикатило, так и после убийства молодой девушки в Батайске Ростовской области. Однако содействовать раскрытию преступлений они не смогли.

Кроме того, следствие пыталось с помощью экстрасенсов восстановить память свидетелей, которые находились на месте преступления. Эти попытки также не дали результата.

Ранее следователь Яндиев назвал "Ростовский треугольник смерти" выдумкой журналистов.