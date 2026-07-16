RT: у убийцы подозреваемой в организации теракта в Монако дома была камера пыток

В подвале дома экс-офицера СБУ, убившего Березовскую, нашли камеру пыток RT: у убийцы подозреваемой в организации теракта в Монако дома была камера пыток

Москва16 июл Вести.В доме задержанного по делу об убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской экс-сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Виталия Жиковича нашли катеру пыток. Пыточная была оборудована в подвальном помещении.

Телеканал RT получил данные о том, что Жикович два года назад попал в поле зрения российских спецслужб. Он пытался организовать более двух десятков терактов на российской территории.

Во время обыска в его доме после ареста украинская полиция обнаружила камеру пыток в подвале отмечается в сообщении СМИ

По информации источников телеканала, Жикович характеризовался как "алчный садист", готовый к массовым убийствам и пыткам, который не гнушался красть даже у собственных работодателей.

29 июня в Монако произошел первый в истории этого княжества террористический акт. При выходе из дома бывшего украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, его сына и матери ребенка произошел взрыв. Бизнесмен и женщина получили тяжелые ранения. В организации теракта заподозрили 39-летнюю Анастасию Березовскую, приехавшую в Монако на арендованной машине из ФРГ. Женщину вычислили по камерам наблюдения.

Позже тело женщины с четырьмя пулевыми ранениями в голову было найдено в лесу между Винницей и Киевом. Всего ее убийца сделал шесть выстрелов.

9 июля в Киеве был арестован сотрудник ГУР Владислав Реут. Он признался, что ликвидировал исполнительницу теракта. При этом, давая показания в суде, Реут был уверен, что выполнял "служебное задание", а потому будет освобожден от ответственности. Позже Реут переложил вину за убийство на своего напарника – Виталия Жиковича. Реут был по решению суда арестован на два месяца. Реута и Жиковича могут ликвидировать в тюрьме, считает генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов.