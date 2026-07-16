Москва16 июлВести.Владимир Зеленский хочет, чтобы в результате терактов киевского режима было как можно больше жертв среди мирного населения. Это следует из аудиозаписей разговоров бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Виталия Жиковича, которые оказались в распоряжении RT.
Жиковича подозревают в убийстве исполнительницы покушения на олигарха Вадима Ермолаева в Монако Анастасии Березовской.
Мое руководство сказало, будут жертвы, мирные жертвы. А мой президент [Зеленский] – зеленая тварь, хочет жертв мирныхсказал экс-сотрудник СБУ
Сообщалось также, что Жикович пытался организовать теракты в том числе на Крымском мосту.