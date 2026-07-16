Москва16 июл Вести.Владимир Зеленский хочет, чтобы в результате терактов киевского режима было как можно больше жертв среди мирного населения. Это следует из аудиозаписей разговоров бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Виталия Жиковича, которые оказались в распоряжении RT.

Жиковича подозревают в убийстве исполнительницы покушения на олигарха Вадима Ермолаева в Монако Анастасии Березовской.

Мое руководство сказало, будут жертвы, мирные жертвы. А мой президент [Зеленский] – зеленая тварь, хочет жертв мирных сказал экс-сотрудник СБУ

Сообщалось также, что Жикович пытался организовать теракты в том числе на Крымском мосту.