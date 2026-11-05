Похищенные гравюры Пабло Пикассо нашли на юге Франци Шесть украденных гравюр Пикассо нашли на юге Франции

Москва5 ноя Вести.Французские жандармы нашли шесть гравюр Пабло Пикассо, которые были похищены из ресторана в деревне Мужен на юге страны. Об этом сообщает радиостанция ici.

Гравюры пропали в ночь с 2 на 3 октября из ресторана "Амандье", расположенного в центре деревни. По данным СМИ, преступление совершили трое грабителей. На ограбление у них ушло порядка 15 минут.

Шесть гравюр Пикассо, похищенных в Мужене в ночь с 2 на 3 октября, были найдены сообщает радио со ссылкой на правоохранителей

Стоимость гравюр оценивается более чем в 100 тыс. евро.

Поиски продолжались около месяца. Правоохранители обнаружили все шесть работ в разных местах департамента Приморские Альпы, все они в отличном состоянии. В рамках дела были задержаны семь человек.