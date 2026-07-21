Похороны погибшего от удара БПЛА главного инженера ЗАЭС обошлись без инцидентов Похороны главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева прошли без провокаций

Москва21 июл Вести.Похороны главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева, погибшего в результате атаки дрона ВСУ, прошли без происшествий. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям станции Евгению Яшину.

Главного инженера Запорожской АЭС проводили в последний путь. Похороны прошли спокойно, без провокаций цитирует Евгению Яшину агентство ТАСС

Трагедия произошла 15 июля. Под удар украинского беспилотника попал служебный автомобиль ЗАЭС. В результате атаки погибли главный инженер и водитель. глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии назвал нападение на Запорожскую АЭС и ее руководство недопустимым.

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