Москва21 июлВести.Похороны главного инженера Запорожской атомной электростанции Александра Яковлева, погибшего в результате атаки дрона ВСУ, прошли без происшествий. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям станции Евгению Яшину.
Главного инженера Запорожской АЭС проводили в последний путь. Похороны прошли спокойно, без провокацийцитирует Евгению Яшину агентство ТАСС
Трагедия произошла 15 июля. Под удар украинского беспилотника попал служебный автомобиль ЗАЭС. В результате атаки погибли главный инженер и водитель. глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии назвал нападение на Запорожскую АЭС и ее руководство недопустимым.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.