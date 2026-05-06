Поклонская и Мизулина приняли участие в спецпроекте "Письмо деду" к 9 мая Поклонская и Мизулина написали письма предкам в преддверии 9 мая

Москва6 мая Вести.Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный, спортсменка Аделина Сотникова, а также другие известные россияне написали письма своим родным из поколения победителей в рамках спецпроекта LIFE "Письмо деду".

Спецпроект, приуроченный ко Дню Победы, представляет собой серию личных видеообращений, в которых общественные деятели, артисты, спортсмены и другие известные личности обращаются к своим родственникам - участникам Великой Отечественной войны.

Первой героиней акции стала Поклонская. В письме она вспомнила своего деда и отметила, что война затронула судьбу каждой семьи.

Каждую семью коснулась эта война. И я не исключение. Мой дедушка принес мир и лучшую жизнь для себя и потомков. Он рассказывал мне о тех страшных событиях, которые его коснулись отметила она

Запашный в свою очередь также обратился к деду Михаилу. Артист подчеркнул, что его предок был человеком, на которого равняются все его потомки.

Сотникова написала письмо своему прадеду - Герою Советского Союза Александру Кочетову. Спортсменка призналась, что она ощутила глубокую личную связь с прошлым, узнав о его подвигах.