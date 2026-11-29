Москва29 ноя Вести.Действия "оккупантов", которые проникают в чужие дома и занимают их, бьют по рынку недвижимости в Испании и по экономике в целом. Об этом рассказала юрист Екатерина Калашникова в интервью ИС "Вести".

Тысячи владельцев недвижимости в Испании ежегодно становятся жертвами "окупасов", как говорят местные. Они проникают в чужие дома, меняют замки и живут там на правах хозяев. При этом выселить такого нелегала можно только через суд, и такие процессы длятся годами. Все это время владелец недвижимости обязан еще и оплачивать коммунальные платежи.

Экономика на самом деле страдает от этого. Я, как юрист по недвижимости, вижу это на своих клиентах. Они покупают недвижимость в Испании, чтобы наслаждаться ею, чтобы приезжать летом или на выходные. Люди, которые живут в Европе, никогда не могут быть защищены таким образом. И из-за этого бизнес недвижимости тоже падает. И если раньше мы вели сделку, чтобы клиент был защищен, сейчас это очень сложно, потому что само законодательство не защищает новых владельцев... На самом деле, они зарабатывают себе головную боль. рассказала Калашникова

В Испании началось голосование на досрочных парламентских выборах, к которым привел политический кризис, связанный с жилищным вопросом. Лидер Народной партии и главный соперник премьера Педро Санчеса на выборах Альберто Нуньес Фейхоо обещает владельцам квартир, что при нем вернуть занятое жилье можно будет за 48 часов. А пока в квартире остаются "окупас", Фейхоо обещает освободить от платы за свет и воду.