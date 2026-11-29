Москва29 нояВести.Действия "оккупантов", которые проникают в чужие дома и занимают их, бьют по рынку недвижимости в Испании и по экономике в целом. Об этом рассказала юрист Екатерина Калашникова в интервью ИС "Вести".
Тысячи владельцев недвижимости в Испании ежегодно становятся жертвами "окупасов", как говорят местные. Они проникают в чужие дома, меняют замки и живут там на правах хозяев. При этом выселить такого нелегала можно только через суд, и такие процессы длятся годами. Все это время владелец недвижимости обязан еще и оплачивать коммунальные платежи.
Экономика на самом деле страдает от этого. Я, как юрист по недвижимости, вижу это на своих клиентах. Они покупают недвижимость в Испании, чтобы наслаждаться ею, чтобы приезжать летом или на выходные. Люди, которые живут в Европе, никогда не могут быть защищены таким образом. И из-за этого бизнес недвижимости тоже падает. И если раньше мы вели сделку, чтобы клиент был защищен, сейчас это очень сложно, потому что само законодательство не защищает новых владельцев... На самом деле, они зарабатывают себе головную боль.рассказала Калашникова
В Испании началось голосование на досрочных парламентских выборах, к которым привел политический кризис, связанный с жилищным вопросом. Лидер Народной партии и главный соперник премьера Педро Санчеса на выборах Альберто Нуньес Фейхоо обещает владельцам квартир, что при нем вернуть занятое жилье можно будет за 48 часов. А пока в квартире остаются "окупас", Фейхоо обещает освободить от платы за свет и воду.