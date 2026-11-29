Москва29 ноя Вести.Оккупанты, или, как их называют в Испании, окупасы выстроили целый бизнес: они проникают в чужие дома и живут там де-факто на правах хозяев. И выгнать их, согласно испанским законам, непросто, рассказала юрист Екатерина Калашникова в интервью ИС "Вести".

Их можно даже назвать мафией. Это для них бизнес. Они ищут владельцев, у которых имеется много недвижимости. Они попадают в эти здания, оккупируют их, меняют замки и потом эти ключи продают людям. Полиция не может просто так приехать и выгнать их, потому что они защищены правом на жилье объяснила юрист

По ее словам, судебные тяжбы в отношении таких оккупантов могут длиться от года до двух лет. А если в доме поселилась семья с маленькими детьми или пожилые люди, процесс затянется еще дольше.

Считается, что они должны быть защищены государством и что им просто некуда деться… При этом собственник не может отключить свет и воду, он должен за все это платить. И никакой компенсации ни от суда, ни от государства ему не будет, даже по окончании этого дела, если он в конце концов получит эту квартиру назад в собственность рассказала Калашникова

Она подчеркнула, что действия таких непрошенных гостей бьет по рынку недвижимости Испании, потому что не все готовы идти на подобные риски.

В Испании началось голосование на досрочных парламентских выборах, к которым привел политический кризис, связанный с жилищным вопросом. Лидер Народной партии и главный соперник премьера Педро Санчеса на выборах Альберто Нуньес Фейхоо обещает владельцам квартир, что при нем вернуть занятое жилье можно будет за 48 часов. А пока в квартире остаются "окупас", Фейхоо обещает освободить от платы за свет и воду.