Украинцы купили недвижимость в Испании почти на 2 млрд евро за четыре года

За четыре года украинцы купили недвижимость в Испании почти на 2 млрд евро Украинцы купили недвижимость в Испании почти на 2 млрд евро за четыре года

Москва12 окт Вести.Граждане Украины за последние четыре года приобрели объекты недвижимости в Испании на общую сумму около 2 миллиардов евро. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на эксперта по рынку недвижимости Виталия Котенко и данные Генерального совета нотариата страны.

Котенко уточнил, что ежегодный объем сделок с участием украинских покупателей за указанный период увеличился примерно на 56%.

Всего за четырехлетний период было заключено 14 399 соглашений по приобретению жилья почти на 2 млрд евро заявил он

Согласно этой информации, более половины сделок пришлись на автономное сообщество Валенсия, 38% - на провинцию Аликанте.

Эксперт добавил, что около 79% всех приобретений жилья совершили лица, имеющие карту резидента, причем такой статус в Испании может получить и гражданин, находящийся под временной защитой.

По данным на конец июня 2026 года, легальный статус пребывания в Испании имели 353 009 граждан Украины, из которых 262 782 человека обладали статусом временной защиты.

Ранее капитан Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник заявил, что в Европе боятся массового прибытия выходцев из украинских нацистских формирований.